Julio Camejo hace la importante decisión sobre La Traición en la semana 8 de La Granja VIP; pero “Copetes” puede cambiar toda la estrategia
Al final la decisión de Julio Camejo generó importantes cambios en la estrategia de La Granja VIP, pero la presencia de “Copetes” fue clave para los Nominados
Julio Camejo se encargó de salvar a Natalia Alcocer, pero también debía escoger a quién traicionar, pero todo cambio cuando “Copetes” se encargó de sacar el papel con “Traición en Cadena”, haciendo que uno de los Granjeros de “La Resistencia” se posicionará en la Tabla de Nominados.