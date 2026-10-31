¿Quién TRAICIONÓ a quién en La Granja VIP? Así quedó la cadena y la placa de nominados

Mario “Mono” Osuna quedó nominado en La Granja VIP después de que Manelyk González lo eligiera en el último eslabón de La Traición. La dinámica comenzó con Julio Camejo, pero Copetes, uno de los canarios de la suerte del programa, seleccionó el papel que indicaba “Traición en Cadena”. Así, la elección pasó por varios granjeros hasta definir quién se sumaría a los compañeros en riesgo de eliminación.

¿Cómo fue la cadena de traiciones en La Granja VIP?

Antes de iniciar, se explicó que cada participante nombrado debía elegir a alguien más. El recorrido se detendría cuando quedaran tres granjeros disponibles: quien tuviera el turno en ese momento decidiría cuál de los otros dos subiría a la tabla de nominados.

Quedaron fuera de la dinámica Bebeshita, por ser El Capataz; Natalia Alcocer, quien acababa de recibir La Salvación, y los participantes que ya estaban nominados. Así se desarrollaron las elecciones:



Julio Camejo nombró a Ivonne Montero.

Ivonne eligió a Fernando Lozada.

Fernando señaló a Manelyk González.

Manelyk escogió a Mario “Mono” Osuna, con lo que quedó definida la nominación.

Al llegar a los tres últimos eslabones, González debía elegir entre Kunno y Osuna. La participante pronunció el nombre de Mono y después explicó su decisión: “En realidad siento que los dos son muy fuertes y cualquiera de los dos es buen candidato para estar en esa tabla”.

Con esa elección terminó la cadena. Kunno y Manelyk pudieron sentarse, mientras que el granjero señalado tuvo que reunirse con los nominados y recibir de Natalia el collar correspondiente. Además, se le recordó que heredaría los votos de Alcocer.

¿Qué dijo Mono Osuna tras ser elegido por Manelyk González?

Cuando le dieron la palabra, Osuna contó que él mismo le había pedido a su compañera que lo eligiera. “Vi un poco dudosa a Mane y yo le dije que me metiera a mí”, explicó ante el resto de los granjeros.

También comentó que Kunno ya se había salvado en la nominación anterior. Sobre su propia participación, aseguró que durante esa semana se había sentido bien y que las cosas le habían salido bien. Para cerrar, pidió que sus seguidoras y su “fandom rojo exatlónico” se activaran para apoyarlo, y expresó confianza en ellos.

¿Quiénes quedaron nominados en La Granja VIP?

Tras la salida de Natalia y la incorporación de Mono, cinco granjeros quedaron en riesgo de eliminación.



Niurka Marcos

Kevyn “Bicolor” Contreras

Mario “Mono” Osuna

Rafael Mercadante

Pablo Montero

Los cinco deberán buscar el respaldo del público para continuar en La Granja VIP.