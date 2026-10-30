Daniela “Bebeshita” tuvo una buena evaluación pero las multas perjudicaron el presupuesto semanal; así fue la reacción de los Granjeros en La Granja VIP
Un buen resultado que fue perjudicado por las multas; revive la evaluación del Tío Pepe a Daniela “Bebeshita” como Capataz en semana 8 de La Granja VIP
El Tío Pepe le dio la evaluación a Daniel “Bebeshita” en su labor de Capataz, logrando buenos resultados y un presupuesto semanal de 35 mil en La Granja VIP, pero todo cambio cuando se dieron a conocer las multas, perjudicando el resultado. Revive las reacciones de todos.