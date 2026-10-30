Críticos de La Granja VIP no creen en las palabras de Kevyn “Bicolor” Contreras; asegurando que el personaje ya lo consumió
¡Nadie le creyó! Críticos detallan que no pudieron creer en las palabras de Kevyn “Bicolor” Contreras, Rey Grupero en La Granja VIP dejó fuertes comentarios
Parecía que Kevyn “Bicolor” Contreras se había sincerado en “El monstruo que llevo dentro”, los Críticos se le van directo al revelar que no creen en sus palabras, ya que tiene una actitud muy egocentrica y que ya había sido consumido por el personaje. Rey Grupero dejo intensos comentarios sobre el tema en La Granja VIP.