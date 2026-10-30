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Los Disfuncionales juntos en La Traición; Granjeros responden a las preguntas del pico de “Copetes” y a Julio Camejo en La Granja VIP

El equipo de “Los disfuncionales” que fueron nominados en La Granja VIP, dejan clara su postura frente a Julio Camejo; hay una estrategia entre Granjeros

Rafael Mercadante, Pablo Montero, Natalia Alcocer y Kevyn “Bicolor” Contreras se enfrentan a Julio Camejo y al pico de “Copetes” buscando hacer lo posible por ser salvados por el Granjeros, pero cada uno de ellos deja clara su gran alianza por “Los Disfuncionales” en La Granja VIP.

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