Ni Sergio Mayer Mori ni Manola: Lola Cortés revela quien es su favorito para ganar La Granja VIP

El pasado domingo Lola Cortés decidió abandonar La Granja VIP . Una decisión que tomó a todos por sorpresa y que ha significado un cambio de rumbo dentro del reality. Sin embargo, la actriz y cantante ya ha dado el nombre de la persona que desea que se convierta en el ganador, y su respuesta no ha pasado desapercibida.

¿Quién es el favorito de Lola Cortés para convertirse en el gallo de oro de La Granja VIP?

Fue este martes, durante una entrevista con Malleza transmitida en vivo por redes sociales, que Lolita habló largo y tendido sobre su salida, explicando los motivos que la llevaron a tomar la decisión de irse. Pero, al ser cuestionada sobre quienes eran sus “gallos” de oro, plata y bronce (es decir, primero, segundo y tercer lugar), la actriz reveló que, para ella, podría ser la Bea la ganadora del reality .

También, aunque señaló que en tercer lugar podrían quedar varios, se decantó por El Patrón para el gallo de bronce , mientras que en Sergio ve a un posible segundo lugar. Una respuesta que ha sorprendido a más de uno.

¿Qué dijo Lola Cortés sobre Alfredo Adame?

Sin embargo, en la misma entrevista Lola no se guardó nada sobre Alfredo Adame, ya que recordó el momento en el que él dejó caer un balde de maíz y señaló a Manola Díez como la culpable de dicho incidente. Un hecho que, sin duda alguna, molestó a la artista y que la orilló a posicionarse fuertemente en contra del Golden Boy el pasado miércoles de Asamblea, diciéndole incluso “rencoroso” y “falso”.

“Cuando veo que se le cae, y todavía le echa la culpa (a Manola), se va, la deja hincada recogiendo el maíz, empieza a decir cosas espantosas de Manola, Patrón se enoja porque la dejó ahí… Ahí me di cuenta lo que yo iba a hacer el miércoles”, recalcó.

Además, Cortés señaló que otra de las granjeras a la que le ve un gran potencial es a Kim Shantal, aunque le recomendó que no se la viviera “colgada de Adame”. “Nena, hazte a un lado, no es por ahí”, enfatizó.