Tensión máxima en La Granja VIP: Fabiola Campomanes encaró a Eleazar Gómez: “Cántamelo derecho”

Los ánimos están más encendidos que nunca en La Granja VIP y esta vez fue Fabiola Campomanes quien le puso un alto a Eleazar Gómez. En medio del caos desatado por discusiones previas, la actriz no dudó en encarar al actor y pedirle explicaciones directas sobre su actitud distante, que comenzó justo después de que ella rechazara una propuesta de alianza.

¿Qué pasó entre Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez?

La tensión se hizo evidente cuando Fabiola le reclamó a Eleazar por ignorarla frente a los demás granjeros. Aseguró que él cambió su trato hacia ella desde que se negó a colaborar estratégicamente con su alianza con Adame. Aunque Eleazar negó estar actuando con inmadurez, Fabiola fue tajante al señalar que el distanciamiento no se justificaba y que no entendía por qué la castigaba con el silencio solo por no alinearse a su juego.

Eleazar intentó desviar la conversación al argumentar que ha sido víctima de “mala vibra” desde las primeras semanas, pero Fabiola lo interrumpió al señalar que siempre lo trató con respeto. Kim Shantal también intervino, mencionó que lo que molesta del comportamiento de Eleazar es su constante victimismo. A pesar de las múltiples intervenciones, el actor seguía sin dar explicaciones claras, mientras Fabiola insistía en que si tenía un problema con ella, lo dijera de frente: “Cántamelo derecho”, le exigió.

¿Por qué El Patrón también se enfrentó a Eleazar Gómez?

El conflicto no terminó ahí. Mientras los granjeros se preparaban para comer, El Patrón retomó su propia disputa con Eleazar. Le pidió directamente que le explicara cómo lo había ofendido, ya que el actor lo acusaba de provocarlo durante toda la mañana. Sin embargo, Eleazar no dio detalles concretos y solo repetía que había sido víctima de un trato sarcástico e irrespetuoso.

El Patrón, fiel a su estilo frontal, lo retó a decir exactamente qué lo había hecho sentir así. Al ver que no había una respuesta clara, lo acusó de victimizarse constantemente, lo que generó un nuevo momento incómodo para todos en la mesa. Mientras algunos granjeros intervenían, otros preferían guardar silencio y retirarse del lugar.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Disfruta la experiencia completa 24/7 en Disney+ y ahora también en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.