¡Lis Vega revela que está soltera! Esto dijo en la cena de reencuentro de La Granja VIP. “Nunca tuve una relación”

En la cena de reencuentro que hubo en La Granja VIP, todos los granjeros quedaron impactados al escuchar que Lis Vega ahora está soltera. Ella explicó que se divorció hace un año y que con Ryan Hoffman, mejor conocido como “Rayito”, nunca tuvo una relación como tal. “Lo que nunca empezó nunca puede terminar”, dijo.