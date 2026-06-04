“Yo ya conozco el hate": Luis confiesa en MasterChef 24/7 cómo se siente con los malos comentarios
El cocinero de MasterChef México 2026 se sinceró con sus compañeras y habló del hate que ha recibido en redes sociales.
En una sincera plática con Michelle y Daniela, Luis le confesó a sus compañeras que ya ha recibido malos comentarios en redes sociales, por lo que no se siente preocupado por lo que el público piense de él por su estancia en MasterChef 24/7. “Yo ya conozco el hate”, comentó el cocinero en la charla.