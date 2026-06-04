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Las chalupas poblanas: el antojito centenario que conquista mercados y corazones en La Pura Sabrosura

Con más de un siglo de historia, este antojito poblano sigue siendo uno de los favoritos para disfrutar de un auténtico sabor mexicano.

Por: Hugo Pantoja

Las chalupas poblanas son mucho más que un simple antojito. Con más de cien años de tradición en mercados y cocinas de Puebla, estas pequeñas tortillas bañadas en manteca o aceite forman parte de la gran familia de las garnachas mexicanas. Su sabor, sencillez y precio accesible las han convertido en un clásico que nadie puede comer solo una vez.

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