Las chalupas poblanas: el antojito centenario que conquista mercados y corazones en La Pura Sabrosura
Con más de un siglo de historia, este antojito poblano sigue siendo uno de los favoritos para disfrutar de un auténtico sabor mexicano.
Las chalupas poblanas son mucho más que un simple antojito. Con más de cien años de tradición en mercados y cocinas de Puebla, estas pequeñas tortillas bañadas en manteca o aceite forman parte de la gran familia de las garnachas mexicanas. Su sabor, sencillez y precio accesible las han convertido en un clásico que nadie puede comer solo una vez.