Las cocineras de MasterChef 24/7 no pierden el tiempo y así entrenaron este jueves 4 de junio

En el Mundo de Master Chef 24/7 los concursantes conviven durante todo el día y hasta se reúnen para hacer diversas actividades. Este jueves 4 de junio, Ixdit, Camila, Flor, Jazmín y Claudia se juntaron para tener un entrenamiento y hacer ejercicio. Las cocineras no perdieron el tiempo previo al reto culinario de esta noche en la que se elegirán a los primeros delantales negros.