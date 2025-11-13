Lola Cortés, sin filtros tras su salida de La Granja VIP: “Odiaba ver a Alfredo Adame tomar el sol”

La salida de Lola Cortés de La Granja VIP dejó muchas preguntas abiertas entre los seguidores del reality. Tras días de silencio, la actriz reapareció en La Granja Digital VIP con Mallezaa y habló con absoluta sinceridad sobre lo que vivió dentro de la competencia, cómo se sintió emocionalmente y qué opinaba de ciertos granjeros, en especial de Alfredo Adame con quien tuvo algunas diferencias. Su relato dejó claro que hubo momentos que marcaron un antes y un después en su experiencia.

¿Por qué Lola Cortés estalló contra Alfredo Adame en La Granja VIP?

Uno de los recuerdos más comentados de Lola fue su histórica nominación a Adame durante una Asamblea. Aquella intervención, que muchos calificaron como “teatral”, nació desde un lugar más profundo del que se vio en pantalla. Lola explicó que ese día estaba furiosa por la forma en que Adame trató a Manola Díez, a quien considera como una hermana.

Recordó el momento en que Manola terminó hincada recogiendo maíz después de que Adame lo tirara accidentalmente y la responsabilizara a ella. Lola aseguró que presenció toda la escena mientras lavaba utensilios en la misma zona y que le indignó ver cómo él se marchó sin ayudarla, además de hacer comentarios que consideró humillantes. Desde ese instante supo que, cuando llegara la Asamblea, confrontaría al actor sin reservas.

¿Qué piensa Lola Cortés realmente de Alfredo Adame?

Ya fuera de la competencia, Lola no suavizó sus palabras. Expresó que algunos granjeros quizá no han notado ciertas actitudes de Adame o prefieren ignorarlas por conveniencia. Ella, en cambio, afirma que jamás conectó con él porque busca rodearse de personas auténticas y transparentes.

Incluso confesó que una de las cosas que más le molestaban era verlo “tomar el sol” como si estuviera en un descanso, mientras todos estaban en plena jornada. Para Lola, La Granja VIP no es un spa ni un escape, sino un espacio donde se trabaja y se convive bajo reglas muy claras. Cada gesto, por mínimo que parezca, influye en la dinámica colectiva.

También recordó que, durante su famoso enfrentamiento, Adame quedó sin palabras y respondió con el ya viral “te cancelo”, algo que Lola interpretó como una muestra de que no tenía argumentos para contradecir lo que ella mencionó frente a las cámaras.

Al final, Lola dejó claro que su postura nace de la honestidad y del cariño hacia Manola, y que su carácter fuerte solo apareció porque sintió que debía defenderla en un momento clave.

