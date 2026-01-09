¿Jessica Díaz murió? Roger González publicó este preocupante mensaje que alertó a todos

El 2026 empezó con polémica para Jessica Díaz y la noticia de su muerte. Esto luego de que Roger González subiera un intrigante mensaje que desató la preocupación de los fanáticos de la actriz y le valió múltiples críticas por hablar sobre el fallecimiento de alguien de forma tan superficial.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor publicó una esquela junto a su colega y dejó una frase que hizo alusión directa a su deceso. "(Lucía y Diego) maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Q.E.P.D.", se lee en esta postal, que además fue editada a blanco y negro, tal como se acostumbra al subir homenajes de personas que ya no están en este mundo.

Los rumores de la muerte de Jessica Díaz empezaron por Roger González|Instagram. @rogergzz

Como era de esperarse, el post causó furor entre los internautas, qué rápidamente cuestionaron a Roger qué había pasado. Sin embargo, poco después se supo que Jessica Díaz no murió y que todo se trató de una especie de broma que hacía referencia a dos personajes que interpretaron en un reciente proyecto televisivo.

Jessica Díaz reaparece tras su supuesta muerte y aclara cuál es su estado

Debido al escándalo que todo este juego del exconductor de "Venga la Alegría" desató, la actriz mexicana tuvo que salir a aclarar la situación para así tranquilizar la situación. En una historia de redes sociales, Jessica Díaz desmintió su fallecimiento y explicó que Roger Díaz hizo el post por un par de papeles que les tocó intepretar.

"Nenes, yo estoy bien, la foto es de 'Lucía'. Es ficción. Les agradezco muchísimo la preocupación. Los amo, en serio sentí muy muy horrible que hayan pensado que era yo", escribió, mientras sus fans le dijeron sentirse tranquilos de saber que todo era mentira.

Jessica Díaz desmintió las noticias sobre su fallecimiento|Instagram. @jessicadiazmx

Tunden a Roger González por "bromear" con la muerte de Jessica Díaz

A pesar de que su compañera aclaró que solo hablaba de un personaje cuando subió una esquela con su imagen, Roger Díaz fue duramente criticado por bromear con el fallecimiento de Jessica Díaz. Ya que para muchos de sus seguidores, si bien nunca puso su nombre real y la llamó como en la ficción, sí armó todo el posteo para causar la intriga del público.

Aun así, el conductor no borró la publicación y horas más tarde sacó a la luz un adelanto de "Silencio", su nuevo proyecto actoral y del que había sacado la foto que se hizo viral.