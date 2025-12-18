Los granjeros dejan de lado sus diferencias para desayunar juntos previo a la Salvación

Si bien no se han presentado más peleas o discusiones tan acaloradas como antes, en días pasados no dejaron de registrarse algunas diferencias entre los dos equipos , por lo que, sumado a que mañana conocerán al último eliminado de La Granja VIP, los granjeros decidieron dejar de lado sus diferencias y tener un desayuno juntos.

Luego de que Alfredo Adame tirara parte del desayuno especial destinado para él y Kim Shantal por haber conseguido sus respectivos pases a la gran final del reality show, 'El Patrón' Alberto del Río y La Bea comenzaron a preparar los alimentos que degustarían ellos y sus compañeros, incluidos el 'Golden Boy' y Eleazar Gómez.

Sin embargo, cabe señalar que después del accidente, se le hizo saber al último Capataz de La Granja VIP que le repondrían el desayuno que tiró, por lo que Kim Shantal hizo énfasis en que quería compartir la mesa con todos los participantes.

Los granjeros aprovecharon el momento para hacer especulaciones en torno al desafío de Salvación de esta noche y compartir anécdotas en materia de bienestar físico, por lo que vivieron un rato agradable sin pleitos ni discusiones.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá salir a 'El Patrón' Alberto del Río, Eleazar Gómez, La Bea o César Doroteo del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

