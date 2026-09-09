Manelyk expone la “estrategia” de Natalia para no ser nominada en La Granja VIP: “A todos les va diciendo lo mismo”

Las alianzas están afinándose por la asamblea de La Granja VIP Segunda Temporada y los Granjeros ya están pensando a quién podrían nominar. Y la que tiene a una persona en la mente, es Manelyk, quien podría irse en contra de Natalia Alcocer, pues ya se dio cuenta de que está haciendo alianzas para salvarse y no está dispuesta a que se salga con la suya.

"Ya me dí cuenta de que a todo mundo le va diciendo lo mismo, de que 'ay, no me vayas a tirar', sí, yo ya la he escuchado varias veces", dijo la llamada "reina de los relities".

Manelyk siente que Natalia está fingiendo para protegerse en La Granja VIP|ESPECIAL

Al respecto, Azalia Ojeda "La Negra" le dio la razón y le dijo que ella también empezó a sospechar que "La Vikinga" está jugando su propio juego, pues aunque habían prometido no darse puntos, le cambió las cosas y le dijo que si no le quedaba de otra, lo haría. Lo que considera ilógico estando en la semana 1 y teniendo a tantas personas para nominar.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP 2026? Los Granjeros que están en riesgo en la semana 1

Antes de la asamblea, ya hay dos Granjeros que están nominados y podrían quedar fuera de en el primer domingo de eliminación. La primera es María Karunna, que fue elegida por Ivonne Montero durante la ronda de eliminaciones; el segundo, fue Kevyn Contreras "Bicolor", quien fue mandado al duelo con Abigal Pak "La Coreañera" y perdió.

De modo que todavía falta descubrir quiénes son los que tendrán mayor cantidad de votos por parte de sus compañeros y cómo se vivirá el ambiente, pues a pesar de que solo llevan unos días en convivencia, ya hay varias rivalidades que están dando mucho de qué hablar. Por ejemplo, la de Azalia con Rafa Mercadante o la de Kunno con Mónica Escobedo, que hasta subió de tono mientras cuidaban a los cerditos de La Granja VIP Segunda Temporada.

TODOS los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, ¿quién falta?

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mario "Mono" Osuna

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Azalia Ojeda "La Negra"

Todavía falta que se revele la identidad de un Granjero más y tal como Adal Ramones explicó, podría aparecer en cualquier momento para poner en jaque a todos.