¿Manzanas o zanahorias? Julio Camejo y Kenny Avilés tienen una inesperada duda sobre qué comen los caballos en La Granja VIP

La convivencia en La Granja VIP no solo ha puesto a prueba las habilidades de los participantes para realizar las labores del campo, sino que también los ha llevado a enfrentarse a situaciones que quizá nunca habían experimentado. Entre las tareas relacionadas con los animales, Julio Camejo y Kenny Avilés protagonizaron un curioso momento al preguntarse qué alimentos pueden comer los caballos.

Durante la conversación surgió una duda muy concreta: ¿es mejor darles manzanas o zanahorias? La pregunta provocó que ambos granjeros consideraran estas dos frutas y verduras como posibles opciones para alimentar a los equinos, aunque en realidad tanto las manzanas como las zanahorias pueden ofrecerse a los caballos, pero únicamente como premios ocasionales.

¿Qué pueden comer los caballos?

Aunque las manzanas y las zanahorias son populares como golosinas para estos animales, ninguna debe convertirse en la base de su alimentación. De acuerdo con Royal Horse, los caballos necesitan principalmente forraje, como pasto o heno, que constituye la parte fundamental de su dieta y debe consumirse en cantidades adecuadas a su peso y necesidades.



En el caso de las zanahorias, estas aportan betacarotenos, vitaminas y minerales, además de tener una textura crujiente que suele resultar atractiva para los caballos. Sin embargo, es importante ofrecerlas correctamente: lo recomendable es cortarlas en trozos largos o longitudinales para disminuir el riesgo de que el animal se atragante.

estas aportan betacarotenos, vitaminas y minerales, además de tener una textura crujiente que suele resultar atractiva para los caballos. Sin embargo, es importante ofrecerlas correctamente: lo recomendable es cortarlas en trozos largos o longitudinales para disminuir el riesgo de que el animal se atragante. Las manzanas, por su parte, contienen fibra, potasio y calcio, por lo que también pueden utilizarse como premio. Para dárselas a un caballo es preferible cortarlas en rodajas o mitades y retirar el centro y las semillas como medida preventiva.

La clave está en la moderación. Aunque estos alimentos pueden formar parte de los premios ocasionales, contienen azúcares naturales y ofrecerlos en exceso puede contribuir a problemas digestivos o metabólicos, además de aumentar el riesgo de cólicos en determinadas circunstancias. Así que la duda de Julio Camejo y Kenny Avilés dentro de La Granja VIP 2 tiene una respuesta sencilla: los caballos pueden comer tanto manzanas como zanahorias, siempre que se les proporcionen de manera adecuada y sin sustituir el forraje que necesitan como parte principal de su dieta.