¡Nuevo integrante! En La Granja VIP se decide cuál será el nuevo nombre del perrito adoptado
Reviven las primeras 24 horas del nuevo perrito en La Granja VIP, además de conocer todas las opciones de nombres que se escogieron para el perrito
¡Un nuevo integrante a la familia! En La Granja VIP se da a conocer todas las opciones que hay de nombres para el nuevo canino que llegó en la Gala del día anterior, una gran momento para el perrito para encontrar un nuevo hogar en el reality. Se ganó el cariño de todos.