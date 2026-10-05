Mario “Mono” Osuna hace una compra FUERTE con el presupuesto de la semana; causando fuertes reacciones en La Granja VIP
“Mono” Osuna realizó una compra alta con el bajo presupuesto de los Granjeros en La Granja VIP; decisión inesperada que generó diferentes reacciones
¡Una compra muy costosa! Mario “Mono” Osuna sorprende a todos cuando se revelo que hizo una compra elevada con el presupuesto semanal de La Granja VIP, adquisición importante para los Granjeros al considerar que tuvieron una importante baja económica. Algunos lo defendieron, pero otros criticaron su actuar al no tomar en cuenta los gastos de comida.