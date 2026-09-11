“La maleducas si se lo permites”: Niurka lanza contundente comentario a Bicolor en contra de Manelyk

Niurka compartió con Bicolor su postura sobre la manera en que se ha desarrollado la convivencia con Manelyk dentro de La Granja VIP. Durante la conversación, la vedette hizo un comentario dirigido a su compañero y planteó que ciertas actitudes pueden mantenerse cuando los demás deciden permitirlas. Su reflexión surgió en medio de las diferencias que han tenido con Manelyk y dejó ver que Niurka considera importante establecer límites ante determinados comportamientos. Al hablar con Bicolor, la participante no solo se refirió a lo ocurrido recientemente, sino que también expresó cómo interpreta la dinámica entre los integrantes de la granja. El comentario se suma a las distintas opiniones que han surgido alrededor del conflicto entre ambas.