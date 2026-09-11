Fernando Lozada, ¿el responsable del pleito entre Manelyk y Niurka?

Fernando Lozada volvió a recordar el momento que terminó relacionado con el conflicto entre Manelyk y Niurka dentro de La Granja VIP 2, y esta vez se lo contó a La Vikinga. Entre risas, el granjero reconoció que él fue quien le indicó a Manelyk cómo se escribía la palabra “reel”, detalle que después quedó involucrado en la situación que generó el intercambio entre las participantes. Fernando habló del episodio con naturalidad y hasta bromeó al recordar que su intervención estuvo detrás de aquella conversación. Aunque no fue quien protagonizó la discusión, su comentario llamó la atención porque él mismo reconoció haber dado la información que terminó formando parte del momento que desencadenó el pleito entre Manelyk y Niurka.