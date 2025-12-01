Ellos son los nuevos PEONES de La Granja VIP de esta semana
Esta semana los granjeros ya completaron la ronda de votaciones para definir quienes quedarían en riesgo del peonato. ¿Cómo se desarrolló la elección y qué nombres dormirán en el granero?
La tensión en La Granja VIP se está poniendo que arde y Adal Ramones soltó la bomba para esta noche de elección de peones ¡Todos los granjeros pudieron ser votados, incluso aquellos que salieron del granero!
La Granja votó y César Doroteo, Alfredo Adame, Eleazar Gómez fueron los elegidos por sus compañeros para pasar una semana más de frío, labores y las incomodidades del granero y no solo eso, con esto también quedan excluidos de la prueba por ser el capataz de la semana. Además se reveló que esta noche una cama se despide del reality.
¿Cómo quedaron las votaciones para escoger a los peones de La Granja VIP?
Grupo 1
César Doroteo votó por Alfredo Adame y Eleazar Gómez
Eleazar Gómez votó por Teo y La Bea
Fabiola Campomanes votó por La Bea y Teo
Grupo 2
Alfredo Adame votó por La Bea y Teo
Kim votó por Alfredo Adame y Lis Vega
Lis Vega votó por Teo y Eleazar Gómez
Grupo 3
La Bea votó por Eleazar y Alfredo Adame
Sergio Mayer Mori votó por Teo y Kim
El Patrón votó por Eleazar Gómez y Alfredo Adame
El 24/7 de La Granja VIP entre semana
No te pierdas ningún detalle de La Granja VIP a través del 24/7, aquí podrás ver cada acción de los participantes a lo largo del día, desde el amanecer hasta la noche, cómo realizan sus tareas dentro de La Granja VIP.
Ten presente que en cada jornada surgen nuevas dinámicas que pueden alterar el destino de los concursantes dentro del reality.
- DOMINGO - La Gala
- LUNES - Capataz
- MARTES - El Duelo
- MIÉRCOLES - Asamblea
- JUEVES - Salvación
- VIERNES - Traición