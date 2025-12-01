Ellos son los nuevos PEONES de La Granja VIP de esta semana

La tensión en La Granja VIP se está poniendo que arde y Adal Ramones soltó la bomba para esta noche de elección de peones ¡Todos los granjeros pudieron ser votados, incluso aquellos que salieron del granero!

La Granja votó y César Doroteo, Alfredo Adame, Eleazar Gómez fueron los elegidos por sus compañeros para pasar una semana más de frío, labores y las incomodidades del granero y no solo eso, con esto también quedan excluidos de la prueba por ser el capataz de la semana. Además se reveló que esta noche una cama se despide del reality.

¿Cómo quedaron las votaciones para escoger a los peones de La Granja VIP?

Grupo 1

César Doroteo votó por Alfredo Adame y Eleazar Gómez

Eleazar Gómez votó por Teo y La Bea

Fabiola Campomanes votó por La Bea y Teo

Grupo 2

Alfredo Adame votó por La Bea y Teo

Kim votó por Alfredo Adame y Lis Vega

Lis Vega votó por Teo y Eleazar Gómez

Grupo 3

La Bea votó por Eleazar y Alfredo Adame

Sergio Mayer Mori votó por Teo y Kim

El Patrón votó por Eleazar Gómez y Alfredo Adame



El 24/7 de La Granja VIP entre semana

No te pierdas ningún detalle de La Granja VIP a través del 24/7, aquí podrás ver cada acción de los participantes a lo largo del día, desde el amanecer hasta la noche, cómo realizan sus tareas dentro de La Granja VIP.

Ten presente que en cada jornada surgen nuevas dinámicas que pueden alterar el destino de los concursantes dentro del reality.