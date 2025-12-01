ÚLTIMA HORA: Ya tenemos ELIMINADA de La Granja VIP este 30 de noviembre. Descubre AQUÍ quién salió en la semana 7

En la semana 7 de La Granja VIP, vimos la ejecución de una estrategia que ha causado muchísima controversia y conflicto entre los granjeros: el "Team Cacaraqueo" logró definir por completo la lista de nominados a partir de un plan de Kike Mayagoitia, el eliminado de la semana 6. Fabiola Campomanes, Lis Vega, Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori estaban en riesgo; ahora, por decisión del público, Lis fue quien salió de la competencia.

Lis Vega es la séptima eliminada de La Granja VIP

Antes de dar a conocer la eliminación de la semana 7, cada uno de los nominados de La Granja VIP escogió una opción de La Tentación: un post viral o una escena ocurrida dentro del reality show y donde se les mencionó directamente.

El primer salvado por el público fue Alfredo Adame, quien había elegido ver el post viral. Era una publicación de X donde lo halagaban a él y a Eleazar Gómez por no caer ante la "cizaña" que, según percibió el usuario, querían generar Kim Shantal y La Bea.

Fabiola Campomanes, la segunda salvada por el público, vio la escena. Era una conversación entre Kim Shantal y Eleazar Gómez, donde este último aseguró que la risa de Fabiola era forzada y que "casi todos los días trae una energía bien rara".

A Sergio Mori le mostraron una publicación viral de X, donde el usuario relataba que El Patrón contó que, supuestamente, "Sergio fue el responsable de que a Teo le bajaran el 60% de presupuesto" como El Capataz; esta persona calificaba de "bajísimos" sus actos.

Lis Vega escogió el post viral. "A mí nunca me gustó Sandra Itzel pero Lis Vega tampoco, las dos caen mal", decía una publicación de X que le mostraron minutos antes de convertirse en la séptima eliminada del reality show.

