Con millones de seguidores, llega Omahi, el nuevo granjero a la Granja VIP México
¡Una gran sorpresa para todos! Omahi es el granjero número 11 y se une a La Granja VIP para crear mucho contenido. ¿Cómo será su participación?
¡Granjeros y granjeras! La noticia que nadie se esperaba, el día hoy se dio a conocer que Omar Gil, más conocido como Omahi es nuestro onceavo granjero y estamos seguros de que la va a romper en el nuevo reality de TV Azteca.
Se viene un reto intenso para todas las celebridades que entrarán a una granja donde estarán a prueba física y mentalmente. El creador de contenido, Omahi se une a la lista de estas celebridades y ya estamos ansiosos por ver su desempeño para enfrentarse a diversas competencias o tal vez crear algunas alianzas para poder protegerse dentro de la granja.
Omahi: Influencer, creador de contenido y ahora granjero
¡La grana VIP viene con todo! Es por eso que hay desde actores, cantantes, hasta creadores de contenido como nuestro querido Omahi, quien está a pocos días de cambiar su vida de influencer para convertirse en un hombre de campo, donde enfrentará retos como ordeñar vacas, cosechar su propio alimento, hasta limpiar estiércol. ¿Será que Omar Gil ya tuvo una preparación previa para este reality?
Omar Gil es un famoso creador de contenido y cuenta con muchísimos de seguidores en sus redes sociales, en Instagram tiene 5.6 millones y en la plataforma de TikTok más de 31 millones, por lo cual estamos totalmente seguros de que fandom no le hará falta.
¿Qué tipo de contenido crea Omahi?
Omahi hace de TODO, se caracteriza por tener una personalidad extrovertida en redes sociales donde crea contenido tipo sketch, reflejando casos de la vida real con algo de humor. También es conocido por poner a prueba diversos artículos para comprobar si realmente funcionan y son lo que prometen, hasta compartir estilo de vida y momentos personales.
Estamos a nada de poder ver a tus celebridades y creadores de contenido favoritos en La Granja VIP, donde dejarán todo glamour y comodidad para enfrentarse a emociones inimaginables. Así que no te pierdas el gran estreno del reality este domingo 12 de octubre a las 8:00 p.m. por Azteca UNO.