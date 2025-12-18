La Granja VIP: ¡Paty Chapoy ya tiene a su favorito para la Gran Final! Descubre de quién se trata

La Granja VIP está en su recta final. Recientemente, Adal Ramones acudió a los foros de Ventaneando para hablar sobre el éxito del reality, además de presentar su próxima obra de teatro, “Cuento de Navidad” . Durante su estancia en los foros, el conductor se negó a decir quién es su granjero favorito. No obstante, Paty Chapoy mostró su favoritismo hacia una granjera en especial: La Bea.

“No puedo decir mi favorito”, responde Adal Ramones, tras ser cuestionado sobre quién quiere que gane la primera temporada de La Granja VIP. Posteriormente, el conductor argumenta que, de hacerlo, estaría induciendo a los televidentes a votar por un granjero en especial, a lo que Paty Chapoy responde, sin tapujos: “¡Pues hay que inducir! Porque queremos que gane La Bea”, mientras que Rosario Murrieta agrega, “aquí, somos team Bea”.

Adal Ramones se niega a decir quién es su favorito en La Granja VIP

¿Quiénes son los finalistas de La Granja VIP?

De momento, sólo son dos los granjeros que tienen confirmado su lugar en la Gran Final: Kim Shantal y Alfredo Adame. Kim consiguió su pase directo tras resultar vencedora en un duelo de nominación ante La Bea, mientras que Alfredo hizo lo propio tras enfrentarse ante Teo. Por consiguiente, la favorita de Paty Chapoy y Teo quedaron en la parrilla de nominados, junto a Eleazar Gómez y Alberto del Río, “El Patrón”.

¿Cuándo se dará a conocer el resto de los finalistas de La Grana VIP?

La noche de este jueves, 18 de diciembre, los televidentes podrán conocer al tercer finalista del reality, gracias a La Salvación. Para el viernes, 19, se llevará a cabo la última eliminación del reality, de tal modo, los dos granjeros restantes aseguran su lugar para el domingo, dando como resultado un total de cinco finalistas.

¿Cuándo es la Gran Final de La Granja VIP? Hora y cómo ver

La Gran Final de La Granja VIP se llevará a cabo la noche de este domingo, 21 de diciembre, en punto de las 8:00 p.m. Los seguidores del reality podrán disfrutar de los últimos momentos del programa a través de la señal de Azteca UNO. Si lo prefieren, la transmisión también estará disponible en la app de TV Azteca en vivo y en el sitio web oficial de La Granja VIP .

Recuerda que la votación en estos últimos días es CRUCIAL. Para apoyar a tu granjero favorito, sólo ingresa al apartado de votaciones en el sitio web oficial de La Granja VIP . También puedes enviar un mensaje de aliento al concursante de tu preferencia, a través de un sencillo formulario .