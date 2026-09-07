¿Quién es Pascal Nadaud, participante en La Granja VIP segunda temporada?

En la gala de estreno de la segunda temporada de La Granja VIP se dieron a conocer los seis participantes que completaron el grupo de famosos que dejaron las comodidades para vivir una experiencia de confinamiento y trabajo. Entre las sorpresas estuvo Pascal Nadaud, seleccionado de rugby y una de las figuras más conocidas de Exatlón.

De padre francés y madre mexicana, Pascal vivió sus primeros años en París. No obstante, cuando tenía alrededor de seis, sus papás se separaron y vino a vivir a Manzanillo, México. El atleta ha confesado que su infancia no fue nada sencilla. Sin embargo, no permitió que ello lo derrotara y encontró en el ejercicio el mejor escape para sanar.

Dentro de sus logros como atleta está el haber sido capitán de la selección nacional de rugby en los Juegos Olímpicos Río 2016. Aunque el equipo se quedó en la fase de grupos.

En la televisión destacó por formar parte del equipo azul en la primera temporada de Exatlón. Posteriormente participó en otras ediciones del programa siendo uno de los competidores más recordados y queridos por el público.

Las ventajas de Pascal Nadaud en la segunda temporada de La Granja VIP

Pascal Nadaud es un apasionado de los deportes. Juega al fútbol, baloncesto, voleibol, béisbol y, por supuesto rugby. Además, realiza entrenamientos en el gimnasio, escala e, incluso, hace skate.

Su fuerza física podría ser una ventaja en los retos y trabajos que La Granja VIP le impondrá. Pero no es lo único que podría beneficiarlo.

En el pasado Pascal ha dicho que es amante de los animales, por lo que también podría destacar en el cuidado de los que estarán a cargo de todos los participantes en La Granja.

Cómo seguir todo lo que suceda en La Granja VIP segunda temporada

Para no perderse ni un momento de lo que suceda en la segunda temporada de La Granja VIP, a través de la plataforma de streaming Disney + es posible acceder a la transmisión 24/7 sin censura.

Asimismo, lo más importante de la temporada será transmitido a través de la señal de Azteca UNO. Los fanáticos también pueden ver lo mejor de este reality en la página de internet y la aplicación móvil.

