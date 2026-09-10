¡NOCHE DE TERROR PARA RAFA! Mercadante se convierte en el MÁS NOMINADO de La Granja VIP

Durante la intensa primera Asamblea de Nominación, Rafa Mercadante vivió su peor noche dentro de La Granja VIP, acumulación de tensiones, rechazos explícitos por parte de sus compañeros y una jugada de último minuto que terminó por hundirlo en el peor escenario posible del reality show.

La tormenta para Mercadante comenzó desde las primeras votaciones frente al podio. Uno a uno, los habitantes pasaron al centro del patio para argumentar sus decisiones, sumando un contundente total de seis votos en su contra. La cifra no solo lo convirtió en el participante más nominado de la velada, sino que evidenció una clara fractura entre el también actor y un sector muy influyente de la casa.

Kunno y Manelyk se pelean con Rafa Mercadante en La Granja VIP Segunda Temporada

A la acalorada discusión verbal que sostuvo con Kunno, quien lo acusó de ser una persona "forzada e igualada", se le sumó el frío rechazo de Manelyk González. Al momento de emitir su postura, la influencer fue tajante y sin rodeos, pidiéndole que evitara cualquier tipo de interacción o acercamiento con ella dentro del inmueble, marcando una distancia definitiva que dejó helados a los presentes, a los jueces del foro y a los televidentes.

Por si el riesgo de expulsión fuera poco, el destino de Rafa sufrió un giro todavía más drástico al cierre de la gala. La Bebeshita , tras ser distinguida con el cotizado Huevo Dorado , recibió un beneficio especial con poder de ejecución inmediata: la facultad de intercambiar su rol de Peón con cualquiera de los Granjeros. Sin dudarlo un segundo, la creadora de contenido eligió a Mercadante para tomar su lugar.

Con esta decisión, Rafa no solo enfrenta el peligro real de abandonar la competencia, sino que deberá abandonar de inmediato las comodidades de la casa principal para encarar las duras faenas físicas, la falta de baño y el agua helada del granero.

