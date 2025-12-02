Se aproxima la llegada de nuevos animales a La Granja VIP, ¿de cuáles se trata?

Aunque quedan menos de tres semanas para que termine La Granja VIP, las sorpresas no paran al interior del reality show y en esta ocasión, el encargado de anunciar a las celebridades la llegada de nuevos animales fue el mismísimo Tío Pepe durante el reajuste de actividades de este día.

La Granja VIP se prepara para recibir a los pavos

Luego del tradicional reajuste de actividades como cada martes, luego de la definición del nuevo Capataz de La Granja VIP, el Tío Pepe se dio un momento para compartirles a las celebridades que están por recibir a un grupo de pavos para que se una a los queridos animales del reality show.

Naturalmente, el Mayoral les dio la encomienda a los granjeros de construir un corral para los guajolotes desde este mismo día y los exhortó a que quedara terminado, a más tardar, el próximo jueves, ya que la llegada de las aves se espera para este viernes.

Cuando Fabiola Campomanes y La Bea compartieron que les gustaría dejarlos sueltos como al resto de los animales, Kim Shantal no reaccionó de la mejor manera, pues afirmó que "ésos sí le dan miedo", a lo que el Tío Pepe dejó ver que tal vez no sería posible soltarlos debido a que, a diferencia de los gallos, los pavos machos adultos se caracterizan por ser territoriales, pero que esperaría a su llegada para tomar la decisión.

Cabe recordar que Kim ha sido muy vocal en torno a su fobia a las aves y que ha comenzado a dar pasos para vencer su miedo al tocar a las gallinas como parte de un reto para pedir votos cuando estuvo nominada.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al peón elegido por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Fabiola Campomanes y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.