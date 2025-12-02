‘El Patrón’ inicia su primer día como nuevo Capataz con la mejor actitud: “Vamos por el 100 por ciento del presupuesto”

Tras haber conseguido el codiciado puesto de Capataz de La Granja VIP en el reto de anoche ante su compañera Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río se puso inmediatamente un objetivo claro para su mandato como autoridad del reality show: conseguir el 100 por ciento del presupuesto para la comida de la siguiente semana y con ello en mente, comenzó su recorrido de supervisión este día desde temprana hora.

"¡Vamos a hacerlo!": 'El Patrón' le 'roba' una página a Eleazar

Luego de que se comprometiera a despertar al luchador, Eleazar Gómez cumplió con su palabra y se levantó temprano para acercarse a la habitación del Capataz con el fin de hacerle ver que ya era hora de comenzar con sus actividades.

Después de mandar un emotivo mensaje a su familia y seguidores, el nuevo Capataz salió para dirigirse al granero con el fin de despertar al resto de los peones; sin embargo, luego de 'robarle' una página al peón de esta semana y exclamar "¡Vamos a hacerlo!", se topó con que Alfredo Adame ya se encontraba en el establo ordeñando a la vaca, por lo que solamente tuvo que levantar a César Doroteo, el cual comenzó a prepararse de inmediato y le aseguró que recolectaría los huevos del gallinero para iniciar con la preparación del desayuno.

Por otro lado, y basado en los comentarios tanto del Tío Pepe como del resto de sus compañeros, 'El Patrón' le dio prioridad a la atención de los conejos, por lo que destapó sus jaulas, les apagó la luz y les colocó agua para que bebieran.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al peón elegido por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Fabiola Campomanes y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.