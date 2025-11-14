¡Se preparan para recibir al becerrito! Los granjeros celebran el “vaca shower” de ‘Jacinta’

La inminente llegada del becerrito de 'Jacinta' tiene emocionadas a todas las celebridades de La Granja VIP, por lo que la dinámica de esta tarde provocó que los sentimientos estuvieran a flor de piel.

Las mamás conmueven a La Granja VIP

Las reglas de la dinámica estipulaban que Fabiola Campomanes y Manola Díez compartieran unas palabras sobre el significado del amor maternal.

Por un lado, Fabiola recordó los desafíos económicos que trajo consigo la pérdida del papá de su hija Sofía a los 8 meses y medio de embarazo y compartió que sus compañeros de la carrera le ayudaron a pagar la mitad del pago del hospital.

Además, dijo que fue hermoso sentir la empatía y la solidaridad de las personas y que la hicieron la mujer que es actualmente. "Desde el día en que nació Sofía sentí que mi vida cambió y que era otra oportunidad de ser la mejor versión de Fabiola", añadió la granjera.

Campomanes dijo que amó la maternidad y ama ser madre, y cree que "ha sido el mejor papel que va a ser en esta vida".

Por otro lado, Manola recordó el complicado parto que tuvo y señaló que las vidas de ambos "son un milagro". Además, dijo que, a pesar de los sacrificios que implicó convertirse en mamá, "es lo mejor que le ha pasado en la vida".

El reto de medición

Los granjeros tenían que atinar, con el uso de listones, cuáles eran las medidas de la panza de 'Jacinta' y el ganador tendría como premio ponerle un reto al granjero que más se haya alejado del número real.

Después de que todos participaran, confirmaron que la panza de la vaca medía 2.65 metros y la granjera que más se acercó fue Fabiola, mientras que la que más se alejó fue Kim Shantal.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Eleazar Gómez, Lis Vega, Sergio Mayer Mori o Manola Díez del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.