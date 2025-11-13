Fabiola Campomanes se conmueve tras recibir inmunidad por parte de César Doroteo

Además de la presentación de la "ruleta de nominación" durante la asamblea de esta noche por parte del conductor Adal Ramones, uno de los aspectos que más sorprendió a propios y extraños fue el poder del huevo dorado, el cual benefició a Fabiola Campomanes.

Teo usa el huevo dorado para darle inmunidad a Fabiola

Después de confirmarse que Sergio Mayer Mori y Manola Díez se sumaron a Eleazar Gómez y Lis Vega en el cuadro de nominados de esta semana, llegó el momento de descubrir cuál era el poder que albergaba el huevo dorado que ganó esta tarde el equipo liderado por César Doroteo.

El conductor Adal Ramones le pidió a Teo que leyera el poder del codiciado premio, el cual consistía en darle inmunidad a uno de los granjeros, que no estuviera nominado, hasta la gala de eliminación del próximo domingo y que incluso, podía sobrevivir a la ceremonia de traición del viernes.

Después de que el influencer eligiera a Fabiola Campomanes como la granjera inmune y se ganara el aplauso de sus compañeros, la actriz se conmovió hasta las lágrimas.

Cuando Adal le preguntó a Teo las razones que lo motivaron a elegir a Fabiola, le contestó que "esta semana estaba en la mira" y que es una de las personas que "más mueve cosas adentro de La Granja". Además, coincidió con el comentario de Ramones de que "cocina delicioso". "Se merece quedar esta semana... que no me la toquen", añadió el influencer.

Tras los comentarios de César, Fabiola se conmovió hasta las lágrimas y se levantó para abrazar al granjero.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Eleazar Gómez, Lis Vega, Sergio Mayer Mori o Manola Díez del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.