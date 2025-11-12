¿Siente pasos en la azotea? Sergio Mayer Mori asegura que podría salir nominado muy pronto

Todo está listo para la Quinta Asamblea de La Granja VIP que se realizará este 12 de noviembre. Por ello es que los granjeros ya comienzan a mover sus fichas y estrategias para decidir a los nominados. Y es justo en este previo que Sergio Mayer Mori intuye que podría salir nominado. Un presentimiento que podría estar muy cercano a la realidad por este motivo.

¿Por qué Sergio Mayer Mori intuye que saldrá nominado?

Mientras realizaba labores en el huerto, Sergio platicaba con Fabiola Campomanes sobre la Asamblea , y fue ahí que le confesó que no dudaba en que podría estar en la lista de nominados de esta noche. “Es muy probable que yo esté en la placa anyway (de cualquier manera)”, aseguró.

"A mí con que me den un voto, estoy básicamente adentro, porque ya tengo dos de cajón”, indicó. Pues recordemos que anteriormente Mayer Mori decidió tener 2 puntos en contra con tal de poder ver a su perrita Ramona.

El pacto de salvación de Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori

Además, Campomanes también le confesó a Sergio que presiente que ella podría estar entre los nominados. “Yo siento que voy a estar con tres arriba por ellos tres, ellos tres van a tirar… Sería por mi o por Bea o por Doroteo que irían”, subrayó.

Fabiola Campomanes rechazó aliarse con Alfredo Adame y Eleazar Gómez

Este pacto entre Sergio y Fabiola se da luego de que ella rechazara que Adame y Eleazar intentaran sumarla a su bloque . Una situación que podría provocar que estuviera entre los nominados. Aunque, al final de cuentas, ella vino a divertirse pese a todo, tal y como se lo confesó a Sergio durante su charla.

Mientras tanto, y conforme las semanas avanzan, las cosas se ponen cada vez más tensas y se forman nuevas alianzas entre los granjeros. Por lo que solo queda esperar a La Asamblea de esta noche que podrás ver a través de la señal de Azteca UNO en punto de las 9 P.M.