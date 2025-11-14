Sergio Mayer Mori comparte IMPACTANTES historias de su vida amorosa: “Nunca he estado con alguien más chiquita que yo”

Después del "vaca shower" de Jacinta celebrado esta tarde, los granjeros se tomaron un momento de relajación para compartir historias de sus infancias y Sergio Mayer Mori se robó los reflectores al contar impactantes anécdotas sobre su vida amorosa.

"Ahorita ya me gustan de mi edad": Mayer Mori se abre con sus compañeros

Después de contarle algunos aspectos de los inicios de su complicada relación con Natalia Subtil a La Bea, Lis Vega, César Doroteo, Kim Shantal y Fabiola Campomanes, Mayer Mori recordó el estado civil de la mamá de su hija durante el vínculo que sostuvo con ella durante el rodaje de una película que filmaron juntos, aspecto que sorprendió a Fabiola.

Campomanes le cuestionó al nominado sobre si había sido la primera mujer más grande que él con la que había estado hasta ese momento, aspecto que fue negado por el peón y dijo que se había relacionado con mujeres hasta diez años más grandes que él.

"Nunca en mi vida he estado con alguien más chiquita que yo, pero nunca tan grande, tampoco", expresó el ex Capataz antes de retractarse y comentarle a Fabiola sobre un caso con una "amiga de su mamá", la cual mantuvo en el anonimato.

Fabiola también reconoció frente a sus compañeros que ha estado con hombres mucho más jóvenes que ella, pero que nunca con menores de edad. Después de la intervención de la granjera, Sergio añadió que "ahorita ya le gustan de su edad", aunque afirmó que "le encantaba" el jugueteo con las mujeres más grandes que él.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Eleazar Gómez, Lis Vega, Sergio Mayer Mori o Manola Díez del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

