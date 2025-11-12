Sergio Mayer Mori le pide a Manola evaluar su relación con sus aliados: “Son unos apestados”

Los ánimos en La Granja VIP están al rojo vivo de cara a la asamblea de esta noche y es que las alianzas serán clave a la hora de las nominaciones, por lo que Sergio Mayer Mori no pudo evitar acercarse a Manola Díez para darle un importante consejo sobre los aliados que ha hecho la polémica granjera en los últimos días.

"No te metas el pie": Sergio busca ayudar a Manola

El ex Capataz de La Granja VIP tuvo una conversación con Manola Díez en la que la exhortó a evaluar la alianza que hizo con Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

Sergio Mayer Mori le comentó a la granjera que la única perjudicada de la alianza sería ella y aunque Manola le compartió su incertidumbre en torno a una posible nominación del 'Golden Boy', el peón le aseguró que él lo iba a nominar para, eventualmente, ganar el desafío de salvación de mañana y sacar del cuadro de nominados a Fabiola Campomanes, quien podría conseguir un alto número de votos este día.

Mayer Mori le compartió que lo que le molesta es "ver cómo la utilizan" y le dijo que no esperaba que cambiara su voto para esta noche o que se uniera a otro bando, pero le comentó que sí esperaba que pudiera ver objetivamente lo que está pasando y que no se deje utilizar.

Además, la exhortó a que "no se metiera el pie" y que deje en claro que no hay una división entre ella y el resto de los granjeros, ya que se convertiría en una "apestada" por haberse relacionado con ellos.

Por otro lado, le recordó la tensión que hubo este día en La Granja VIP por las acciones y el comportamiento de Eleazar con el resto de sus compañeros, así como la previa traición de Gómez por haber nominado a Sandra Itzel cuando había prometido cuidarle la espalda.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Eleazar Gómez y Lis Vega; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.