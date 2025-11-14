Sergio Mayer Mori confiesa cuánto tiempo lleva sin bañarse en La Granja VIP… y es más de lo que imaginas

El ambiente en La Granja VIP no siempre es cómodo, y los desafíos no tienen que ver solamente con cuidar animales, cumplir tareas o lidiar con nominaciones. A veces, las condiciones del día a día, como la higiene personal, también se convierten en un reto... y si no, que lo diga Sergio Mayer Mori.

¿Por qué Sergio Mayer Mori no se ha bañado en La Granja VIP?

Esta semana, el actor y cantante forma parte de los peones, lo que implica vivir en el Granero, con acceso limitado a servicios básicos como el baño y las regaderas principales. La única opción para bañarse es la ducha exterior , conectada a una bicicleta que debe pedalearse para obtener agua caliente. Con el clima helado que ha dominado la zona donde se ubica La Granja, Sergio tomó una drástica decisión, simplemente no bañarse.

Y aunque suena a exageración, él mismo lo confesó mientras esperaba en el área del maquilladero en amena charla junto a La Bea, Fabiola Campomanes y Kim Shantal. Ahí, en tono bromista, soltó que no se ha bañado desde el 13 de diciembre, lo que generó risas, pero también dejó claro lo incómodo que puede ser estar en el papel de peón.

¿Por qué los peones no pueden usar las regaderas de la casa?

Durante esa conversación, Kim pidió al Capataz Kike Mayagoitia que solicitara permiso para que, al menos durante la pijamada especial por el baby vaca shower de Jacinta, se permitiera a los peones usar las duchas interiores. Sin embargo, Kike fue claro al recordar que, aunque El Tío Pepe les dio una noche libre, siguen siendo peones hasta el domingo y deben apegarse al reglamento .

Esto significa que, pese a la baja temperatura y los festejos temporales, Sergio y el resto de los peones deberán seguir utilizando la ducha al aire libre... si es que deciden bañarse.

