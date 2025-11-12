ÚTLIMA HORA: Lis Vega es la segunda nominada de La Granja VIP

Este martes de Duelo en La Granja VIP por fin supimos que Lis Vega fue la segunda nominada de la semana, pues en una intensa competencia donde se midió contra Alfredo Adame la suerte no fue suficiente, donde la tenacidad y la agilidad mental han marcado el futuro de nuestro granjero en una lista de nominados que poco a poco toma más forma.

Esta quinta semana de La Granja VIP no da tregua y luego de que nuestro Capataz de la semana Kike Mayagoitia pusiera a dos granjeros cara a cara para competir, Lis Vega ha marcado su destino dentro de este reality, donde el apoyo de su gente es de suma importancia.

Tras la victoria de Alfredo Adame, Lis Vega se ha unido al grupo de los granjeros nominados, quien tendrá que activar a su fandom, pues el riesgo por ser el próximo granjero eliminado está latente.

¿Cómo votar en La Granja VIP para salvar a Lis Vega?

Entra a nuestro sitio OFICIAL: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota



Encuentra a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios como desees, (Se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos)

Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

VOTAR EN LA APP



Escanea el código QR oficial con la cámara de tu celular para descargar nuestra app En Vivo.

Una vez descargada, ingresa al apartado de La Granja VIP.

Dentro de la aplicación, busca la sección dedicada al reality.

Ahí podrás ver la lista completa de granjeros y sus perfiles.

Usa tus 10 votos diarios.

Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito.

¿Quiénes son los nominados en la quinta semana de La Granja VIP?

Con el legado de Jawy Méndez, supimos que el primer granjero nominado fue Eleazar Gómez y tras este martes de duelo, Lis Vega le hará compañía.

Será hasta el día de mañana miércoles durante La Asamblea cuando conoceremos a los siguientes dos nominados, a la espera de que uno alcance La Salvación, aunque recuerda que en La Granja VIP todo, TODO puede pasar.

