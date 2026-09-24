¿Ya nació el romance en La Granja VIP? La Bebeshita y Kevyn Contreras “Bicolor” cada vez más cerca

Después de que La Bebeshita confesara que comenzó a sentir un crush por Kevyn Bicolor, parece que la convivencia entre ambos está tomando un nuevo rumbo en La Granja VIP. Este jueves, la participante se ha mostrado más cercana al granjero y ha aprovechado distintos momentos para convivir con él, algo que no pasó desapercibido entre sus compañeros. Aunque todavía no se puede hablar de un romance, sus nuevos acercamientos llaman la atención porque ocurren justo después de que ella revelara sus sentimientos. Ahora queda la duda de si Kevyn ya se dio cuenta del interés de La Bebeshita o si todo quedará solamente en un crush.