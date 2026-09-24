Tío Pepe abre el baúl de los recuerdos y cuenta cómo terminó en La Granja VIP

Tío Pepe sorprendió a los granjeros de La Granja VIP al contar cómo fue elegido para formar parte del reality. Durante una charla con sus compañeros, reveló que sí tuvo que pasar por un casting y que se siente agradecido por haber sido seleccionado para vivir esta experiencia. Además, compartió un detalle que pocos conocían: fuera del programa tiene su propio espacio, llamado La Granja del Tío Pepe, donde realizan cursos de verano y reciben visitas escolares. De esta manera, su conexión con los animales no comenzó frente a las cámaras, pues desde antes ya estaba involucrado en actividades relacionadas con la vida de granja y la convivencia con los animales.