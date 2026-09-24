“Solo por la promiscuidad": Niurka apunta contra Kenny en La Granja VIP y pone en duda su amistad con Manelyk (VIDEO)
En menos de tres semanas de La Granja VIP, Kenny se hizo muy cercana a Manelyk, pero Niurka piensa que su conexión se dio por los motivos incorrectos.
Niurka está feliz de ver que al equipo de Manelyk no lo han favorecido las votaciones en La Granja VIP. Además, ya admitió que no le sorprende que Kenny se hiciera tan amiga de la “reina de los realities”, pues considera que tienen formas de ser muy parecidas y está segura de que lo que las unió fueron los excesos.