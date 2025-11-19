inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Video

“Yo rompí la maldición del viernes”, dice César Doroteo sobre los eliminados de La Granja VIP que antes fueron traicionados

La Bea, Kim Shantal y César Doroteo se reunieron para hablar de una posible estrategia de nominación para La Asamblea de este miércoles.

La Granja VIP 24/7
La Bea, Kim Shantal y César Doroteo están pensando en quién nominar este miércoles de La Asamblea. Teo opina que es mejor proponerse para subir a la placa de nominados desde ahora, porque quien es nominado por La Traición tiene menos probabilidad de quedarse, según la teoría. Sin embargo, afirma que él rompió “la maldición”.

La Granja VIP
