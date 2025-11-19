“Yo rompí la maldición del viernes”, dice César Doroteo sobre los eliminados de La Granja VIP que antes fueron traicionados
La Bea, Kim Shantal y César Doroteo se reunieron para hablar de una posible estrategia de nominación para La Asamblea de este miércoles.
La Bea, Kim Shantal y César Doroteo están pensando en quién nominar este miércoles de La Asamblea. Teo opina que es mejor proponerse para subir a la placa de nominados desde ahora, porque quien es nominado por La Traición tiene menos probabilidad de quedarse, según la teoría. Sin embargo, afirma que él rompió “la maldición”.
Galerías y Notas Azteca UNO