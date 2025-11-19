Este es realmente el tipo de magnesio que se usa para dormir mejor y los especialistas lo avalan

En medio de la gran variedad de suplementos disponibles, el magnesio se ha convertido en uno de los más buscados por quienes desean mejorar la calidad de su sueño. Sin embargo, no todas sus presentaciones funcionan igual. Según especialistas, existe un tipo específico que destaca por su capacidad para relajar el cuerpo, además de reducir la tensión y favorecer un descanso profundo.

Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos publicaron estudios donde analizaron el papel de este mineral en el sueño y llegaron a la conclusión de que el magnesio L-treonato (MgT) generó mejoras comprobables en el descanso nocturno, así como también en el desempeño físico y la lucidez mental en adultos sin trastornos clínicos del sueño, pero con dificultades reportadas por ellos mismos.

Tras realizar un ensayo, los participantes que tomaron este suplemento presentaron mejores resultados que el grupo placebo tras solo tres semanas de uso, lo que entusiasmó a los investigadores.

¿Qué es el magnesio L-treonato (MgT)?

Según mencionaron en el estudio, el MgT es una forma de magnesio desarrollada para mejorar su llegada al sistema nervioso central. El ensayo citado expuso que este compuesto puede cruzar la barrera hematoencefálica, una membrana selectiva y protectora que separa la sangre del cerebro, con mayor eficiencia que otras sales del mineral, y esta sería la explicación de su impacto.

Los alimentos que contienen magnesio y pueden ayudarte a conciliar el sueño

Para aprovechar los beneficios de este nutriente y mejorar tu sueño, es recomendable consumir algunos alimentos clave por la noche. Entre los más aconsejados por expertos se encuentran:

