¿Cómo hacer ponche navideño en 3 sencillos pasos? ¡Fácil y rápido!
Las fiestas decembrinas están cerca y para que celebres con un rico ponche navideño te presentamos una receta que puedes hacer en tres sencillos pasos.
La época navideña ya está a la vuelta de la esquina, y para hacer un rico ponche, aquí te dejaremos una receta muy sencilla y fácil de realizar; toma nota a los ingredientes que necesitarás:
- 1 galón de agua
- 2 rajitas de canela (grandes)
- 6 clavos de olor
- 1 taza de nuez picada
- 2 peras picadas en cubitos
- 3 piezas pequeñas de caña de azúcar
- 2 manzanas picadas en cubitos
- 8 guayabas cortadas en cuartos y posteriormente a la mitad
- 2 naranjas (estas pueden ser cortadas en rodajas o gajos)
- 8 tejocotes (estos no se cortan)
- ¼ de taza de pasas
- 4 o 5 onzas de piloncillo, o bien ¾ de una taza de azúcar mascabado
- 2 vainas de tamarindo peladas
- Flores de jamaica
- Rodajas de naranja
Instrucciones para hacer un rico ponche fácil y rápido
Deberás pelar las cañas de azúcar y cortarlas en bastones, posteriormente deberás pelar las manzanas y las peras, pueden ser en cubitos. Lava bien las guayabas y los tejocotes, después pela las vainas de tamarindo, pero quita muy bien las hebras.
Vierte el galón de agua en una olla grande y déjala a fuego lento. Coloca las rajas de canela y los clavos de olor, deja que hierva 5 minutos para que el agua se impregne el sabor de todas las especias.
Deberás añadir el piloncillo y las frutas, mezcla hasta que se disuelva este endulzante, después deberás añadir las cañas de azúcar, las manzanas, las peras, las guayabas y los tejocotes; deja hervir por 15 minutos.
Ya casi para terminar, deberás agregar los ingredientes restantes que son: flores de jamaica, los tamarindos y las rodajas de naranja. Deja a fuego medio por alrededor de 30 minutos o 45, revisa que las frutas estén suaves y que el color del ponche sea de una tonalidad roja y que su aroma sea dulce.
¿Dónde se inventó el ponche?
Esta deliciosa bebida se originó en India, donde se le conocía como “panch” o “pac”, la cual es una palabra que significa “cinco”, ya que para prepararlo se necesitaban 5 ingredientes que eran: té, limón, agua, azúcar y alcohol.
El ponche fue descubierto por marineros británicos que, durante sus viajes quedaron encantados con su sabor y lo llevaron a Europa. Cuando llegaron al viejo continente, el ponche tuvo algunas modificaciones en varios aspectos, tanto en su nombre como en su preparación.
¿Cómo preparar ceviche verde? ¡Ingredientes y receta paso a paso!