¿Cómo hacer ponche navideño en 3 sencillos pasos? ¡Fácil y rápido!

La época navideña ya está a la vuelta de la esquina, y para hacer un rico ponche, aquí te dejaremos una receta muy sencilla y fácil de realizar; toma nota a los ingredientes que necesitarás:



1 galón de agua

2 rajitas de canela (grandes)

6 clavos de olor

1 taza de nuez picada

2 peras picadas en cubitos

3 piezas pequeñas de caña de azúcar

2 manzanas picadas en cubitos

8 guayabas cortadas en cuartos y posteriormente a la mitad

2 naranjas (estas pueden ser cortadas en rodajas o gajos)

8 tejocotes (estos no se cortan)

¼ de taza de pasas

4 o 5 onzas de piloncillo, o bien ¾ de una taza de azúcar mascabado

2 vainas de tamarindo peladas

Flores de jamaica

Rodajas de naranja



Instrucciones para hacer un rico ponche fácil y rápido

Deberás pelar las cañas de azúcar y cortarlas en bastones, posteriormente deberás pelar las manzanas y las peras, pueden ser en cubitos. Lava bien las guayabas y los tejocotes, después pela las vainas de tamarindo, pero quita muy bien las hebras.

Vierte el galón de agua en una olla grande y déjala a fuego lento. Coloca las rajas de canela y los clavos de olor, deja que hierva 5 minutos para que el agua se impregne el sabor de todas las especias.

Deberás añadir el piloncillo y las frutas, mezcla hasta que se disuelva este endulzante, después deberás añadir las cañas de azúcar, las manzanas, las peras, las guayabas y los tejocotes; deja hervir por 15 minutos.

Ya casi para terminar, deberás agregar los ingredientes restantes que son: flores de jamaica, los tamarindos y las rodajas de naranja. Deja a fuego medio por alrededor de 30 minutos o 45, revisa que las frutas estén suaves y que el color del ponche sea de una tonalidad roja y que su aroma sea dulce.

¿Dónde se inventó el ponche?

Esta deliciosa bebida se originó en India, donde se le conocía como “panch” o “pac”, la cual es una palabra que significa “cinco”, ya que para prepararlo se necesitaban 5 ingredientes que eran: té, limón, agua, azúcar y alcohol.

El ponche fue descubierto por marineros británicos que, durante sus viajes quedaron encantados con su sabor y lo llevaron a Europa. Cuando llegaron al viejo continente, el ponche tuvo algunas modificaciones en varios aspectos, tanto en su nombre como en su preparación.