inklusion logo Sitio accesible
Logo-La-Granja-VIP
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
adn_header_824x291_01.png
Azteca UNO
Comida
Nota

¿Cómo hacer ponche navideño en 3 sencillos pasos? ¡Fácil y rápido!

Las fiestas decembrinas están cerca y para que celebres con un rico ponche navideño te presentamos una receta que puedes hacer en tres sencillos pasos.

origen del ponche de navidad
Abimelek Flores
Comida
Compartir
  •   Copiar enlace

La época navideña ya está a la vuelta de la esquina, y para hacer un rico ponche, aquí te dejaremos una receta muy sencilla y fácil de realizar; toma nota a los ingredientes que necesitarás:

  • 1 galón de agua
  • 2 rajitas de canela (grandes)
  • 6 clavos de olor
  • 1 taza de nuez picada
  • 2 peras picadas en cubitos
  • 3 piezas pequeñas de caña de azúcar
  • 2 manzanas picadas en cubitos
  • 8 guayabas cortadas en cuartos y posteriormente a la mitad
  • 2 naranjas (estas pueden ser cortadas en rodajas o gajos)
  • 8 tejocotes (estos no se cortan)
  • ¼ de taza de pasas
  • 4 o 5 onzas de piloncillo, o bien ¾ de una taza de azúcar mascabado
  • 2 vainas de tamarindo peladas
  • Flores de jamaica
  • Rodajas de naranja

Instrucciones para hacer un rico ponche fácil y rápido

Deberás pelar las cañas de azúcar y cortarlas en bastones, posteriormente deberás pelar las manzanas y las peras, pueden ser en cubitos. Lava bien las guayabas y los tejocotes, después pela las vainas de tamarindo, pero quita muy bien las hebras.

Vierte el galón de agua en una olla grande y déjala a fuego lento. Coloca las rajas de canela y los clavos de olor, deja que hierva 5 minutos para que el agua se impregne el sabor de todas las especias.

Deberás añadir el piloncillo y las frutas, mezcla hasta que se disuelva este endulzante, después deberás añadir las cañas de azúcar, las manzanas, las peras, las guayabas y los tejocotes; deja hervir por 15 minutos.

Ya casi para terminar, deberás agregar los ingredientes restantes que son: flores de jamaica, los tamarindos y las rodajas de naranja. Deja a fuego medio por alrededor de 30 minutos o 45, revisa que las frutas estén suaves y que el color del ponche sea de una tonalidad roja y que su aroma sea dulce.

¿Dónde se inventó el ponche?

Esta deliciosa bebida se originó en India, donde se le conocía como “panch” o “pac”, la cual es una palabra que significa “cinco”, ya que para prepararlo se necesitaban 5 ingredientes que eran: té, limón, agua, azúcar y alcohol.

El ponche fue descubierto por marineros británicos que, durante sus viajes quedaron encantados con su sabor y lo llevaron a Europa. Cuando llegaron al viejo continente, el ponche tuvo algunas modificaciones en varios aspectos, tanto en su nombre como en su preparación.

¿Cómo preparar ceviche verde? ¡Ingredientes y receta paso a paso!

TV Azteca
[VIDEO] ¡Fresco y delicioso! Rahmar nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar un exquisito ceviche verde. ¡Toma nota y no pierdas detalle!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×