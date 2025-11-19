Moneda de 5 pesos con curioso diseño vale 4 millones; ¿cuáles son sus características?

Si bien las monedas conmemorativas de 20 pesos son las que han acaparado gran parte del mercado de la numismática en México, lo anterior no exime que otras pecunias también den mucho de qué hablar. Un ejemplo de lo anterior es precisamente esta moneda de 5 pesos.

Se trata de una moneda de 5 pesos que a simple vista luce común y corriente; sin embargo, cuenta con una serie de características que han comenzado a llamar la atención de los coleccionistas, motivo por el cual su dueño exige hasta 4 millones de pesos por ella. ¿Cuál es la razón?

¿Cuáles son las características de esta moneda de 5 pesos?

Lo primero que tienes que saber es que esta moneda de 5 pesos, la cual cuenta con un diseño de serpientes, cuenta con el rostro de Francisco Villa. El hecho de tener a uno de los personajes más importantes en la historia de México hace que su valor, de acuerdo con su dueño, ascienda a precios exorbitantes.

De igual modo, esta pecunia de la numismática forma parte de una serie especial que fue emitida por el Banco de México a partir del 2008, misma que tiene como objetivo conmemorar el Centenario de la Revolución Mexicana. Así, esta pecunia deriva de una colección de hasta 37 piezas incluyendo las de la Independencia Nacional.

Doroteo Arango, conocido también como El Centauro del Norte, fue un personaje vital en la historia de la Revolución Mexicana, por lo que se le concedió un diseño bastante estético en esta moneda. Dentro de sus características aparece que forma parte de la Familia C, tiene un diámetro de 25.5 mm y un peso de 7.07 gramos.

¿Por qué vale 4 millones de pesos?

El dueño de la moneda de 5 pesos, la cual vende en Mercado Libre, explica que su pecunia cuenta con un valor histórico importante; sin embargo, no revela más detalles al respecto. Ante ello, expertos en numismática aseguran que el valor de la misma va entre los 15 y los 30 pesos, aunque otros sugieren un precio máximo de 300 pesos por ella.