5 herramientas chiquitas pero esenciales para el huerto de La Granja VIP: ¡de la pala al rastrillo!

En La Granja VIP nuestras celebridades no sólo tendrán que despedirse de sus lujos y la popularidad en redes sociales: trabajar duro en las labores del campo también formará parte de sus responsabilidades y eso incluye la posibilidad de que cultiven sus propias frutas y verduras en un huerto, ¿pero qué herramientas se necesitan para esto?

¿Qué herramientas agrícolas manuales suenan para aparecer en La Granja VIP?

Aunque en la agricultura moderna y sobre todo en las granjas de gran tamaño ya es común ver que maquinaria pesada como tractores e incluso avionetas de fumigación hacen todo el trabajo, en La Granja VIP se apostó por un proceso totalmente manual para cuidar el huerto que alimentará a las celebridades a lo largo de 10 semanas.

¡Échale un ojito a estas 5 herramientas manuales de agricultura que aunque parece que ya cayeron en el olvido todavía son muy utilizadas incluso en terrenos grandes, lo que las consolidó como las “viejas confiables” de los sembradores!

PALAS: Las palas no sólo cavan la tierra, también crean canales de riego y son fundamentales para eliminar plantas consideradas como plaga. Otros usos de la pala que seguramente verás en La Granja VIP son recoger y mover abono, tierra y estiércol.

AZADAS: Las azadas o azadones son similares a las palas aunque su función no está enfocada tanto en excavar, sino en ablandar la tierra para facilitar el proceso de aireación al tiempo que se retiran las malas hierbas con precisión sin dañar las raíces de los cultivos.

RASTRILLO: Con el rastrillo, las celebridades podrán alisar el suelo, esparcir fertilizantes y limpiar el huerto de hojas, excrementos y otros residuos: ¡además, esta herramienta es buenísima para combatir los terribles grumos que dificultan el crecimiento de los cultivos!

TIJERITAS DE PODAR: Despojar a las hierbas de hojitas secas o con plaga también forma parte de las tareas agrícolas además de que potencia el crecimiento, y qué mejor para eso que unas tijeritas de podar con las que se le da cuidado a las plantas con un extraordinario nivel de precisión.

CARRETILLA: Las carretillas también son fundamentales en el huerto pues se usan para transportar ya sea los desechos o los alimentos cosechados: su diseño compacto es ideal para los caminos estrechos y los terrenos irregulares, por lo que la posibilidad de ver una en La Granja VIP es muy alta.

¿Cuántas celebridades están listas para el reto de La Granja VIP?