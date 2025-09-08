¡Cuidar un corral de ganado en La Granja VIP no será un juego! Las 5 labores más desafiantes

La Granja VIP pondrá a prueba a un total de 16 celebridades que, a lo largo de 10 semanas, se verán sometidos a los trabajos de campo más rudos y esto, por supuesto, incluye el posible cuidado de un corral con ganado... ¡la labor parece fácil, pero definitivamente no lo es pues requiere de mucha atención a todos los detalles!

¿Qué hay que tomar en cuenta al momento de cuidar un corral de ganado?

Aunque nuestra host digital Mallezaa ya dejó claro que todos los animalitos de La Granja VIP estarán atendidos por un veterinario para garantizar su bienestar, esto no librará a las celebridades de tener responsabilidades que tal vez nunca imaginaron, sobre todo a la hora de lidiar con un corral de ganado.

De acuerdo con el sitio especializado Club Ganadero, estas son las 5 labores más desafiantes a las que se enfrentarán los granjeros como parte de sus tareas campestres: ¡o cumplen o son eliminados, no hay de otra!

COMODIDAD ANTE TODO

Aunque tal vez en La Granja VIP las celebridades no tengan que cuidar muchas cabezas de ganado, es súper importante diseñar un corral acorde a las necesidades de estos animales ya que el hacinamiento, el calor y, sobre todo la falta de ventilación pueden dar lugar a situaciones que deriven en agresiones por estrés.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A FONDO

Las celebridades no deben confirmarse sólo con recoger el excremento de los animales todos los días : la limpieza a conciencia, así como la desinfección, son claves para prevenir infecciones y enfermedades... ¡por supuesto, esto incluye también vaciar los los comederos y bebederos con regularidad para lavarlos!

¡NO SÓLO ES HACER A UN LADO EL ESTIÉRCOL!

Otro aspecto crucial en el cuidado de un corral es el correcto manejo de los desperdicios animales: no se trata sólo de retirar el estiércol con una pala, sino que se debe depositar en zonas especiales que estén alejadas de la vivienda; otra opción es usarlos como composta, pero por ningún motivo se deben tirar a arroyos, ríos y mucho menos al drenaje; ¡cuidado!

AGUA LIMPIA EN TODO MOMENTO

El agua estancada de los bebederos puede convertirse en caldo de cultivo para infestaciones de moscas, mosquitos y más fauna masiva, por lo que en caso de hacerse cargo de un corral los participantes de La Granja VIP deben de “ponerse truchas” con cambiar el agua tantas veces como se necesite, ¡qué tal!

Como ves, la vida del campo no es nada sencilla y significará todo un desafío para las celebridades que le dirán adiós a todas sus comodidades para sacar adelante a esta granja de TV Azteca que, desde ya, comenzó a causar furor en redes sociales: ¿quién “dará el ancho” para las labores más rústicas de la agricultura y ganadería?