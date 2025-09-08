Alfredo Adame en La Granja VIP hizo cacarear a los fans: ¡así fue su bienvenida en redes sociales!

Alfredo Adame se integró al equipo de La Granja VIP como uno de los participantes que se arriesgará a vivir en un auténtico ambiente rústico en donde el trabajo duro y los retos extremos pasarán a ser parte de su día a día, ¿pero cómo recibieron este notición los internautas?

¿Cómo fue la “bienvenida virtual” de Alfredo Adame a La Granja VIP?

Como te adelantamos el viernes, este sábado 06 de septiembre del 2025 el mundo de la televisión se sacudió con la sorpresiva presentación de Alfredo Adame en el medio tiempo del partido México vs Japón ... ¡la llegada del “Golden boy” fue todo un bombazo viral que de inmediato desató las reacciones en plataformas como X e Instagram!

Comentarios de felicitación, emojis festivos de caritas sonrientes y hasta memes formaron parte del “festejo virtual” que se extendió a lo largo del domingo y todavía continúa este lunes ya que Alfredo Adame es todo un experimentado en el mundo de los reality shows y, por lo tanto, el contenido, la polémica y la competencia están totalmente asegurados con él.

INSTAGRAM/lagranjavipmx

Con comentarios como "Él ya tiene mi voto”, “Definitivamente será épico”, “Enséñales lo que es un reality”, “Con él no me voy a aburrir, qué padre” y “Con todo, mi Golden boy”, usuarios de X e Instagram adelantaron que será muy, pero muy interesante ver a Alfredo Adame como granjero.

De carácter explosivo, dispuesto a todo y con ánimo de cumplir hasta los retos más exigentes, Alfredo Adame se posicionó como uno de los consentidos por los internautas para ganar en La Granja VIP... ¡pero aguas, que en este reality no se corona el más popular, sino el que trabaje más y cumpla todas las dinámicas con éxito!

“Unos dicen que ya soy parte de La Granja VIP, otros que solo iré a meter patadas voladoras al corral 🐐🥋…

La verdad, mejor díganme:



¿me quieren ver ahí o no?”#LaGranjaVIP pic.twitter.com/IbJSMjpOJA — Alfredo Adame 🥋 (@GoldenBoy_OF) September 6, 2025

¿Crees que Alfredo Adame “dé el ancho” a la hora de ordeñar una vaca, recoger excrementos de animales o meterse al huerto para ser agricultor ahora sí que “de sol a sol”? ¿Sólo fingirá trabajar ante las cámaras? ¡Muy pronto lo descubriremos, pero mientras tanto el chismecito está que arde, y mucho!

¿Cuándo veremos a Alfredo Adame en La Granja VIP?

El arranque de La Granja VIP con Alfredo Adame como uno de los granjeros dispuestos a hacer de todo para llegar a la final está confirmado para este domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO... ¡no te pierdas de esta apuesta de éxito internacional que promete romperla en México!