¿Qué se sabe de los duelos en La Granja VIP y de qué se tratan? ¡Esto pasó en la versión chilena!

La Granja VIP se estrenará en cuestión de semanas a través de la señal de Azteca UNO , pero mientras esto ocurre los fans de los retos extremos se preguntan cuántos duelos habrá en este reality show y qué tan intensos serán: ¡date una idea de lo que le espera a Alfredo Adame y sus compañeros con lo que pasó en Chile!

¿Cómo fueron los duelos de eliminación en La Granja VIP Chile?

Como te contamos, en el 2005 se transmitió una edición de La Granja VIP Chile en la que el cantante y presentador de TV español Javier Estrada se llevó el primer lugar y 50 millones de pesos chilenos... ¡pero antes tuvo que sudar “la gota gorda” para obtener el premio!

En total, en el reality del Canal 13 tuvieron lugar 9 competencias en equipo, 4 competencias individuales y ¡15 duelos de eliminación! que mantuvieron en vilo a la audiencia hace ya 20 años, sobre todo porque se trató de pruebas extremadamente difíciles.

Transportar fardos, excavar, armar tótems, encontrar frutas en un laberinto, balancearse en un columpio sin usar los pies o las manos y equilibrarse sobre palos delgados formaron parte de algunas de las competencias y duelos que, poco a poco, dejaron a las celebridades a un pasito de la victoria.

El duelo final entre Javier Estrada y el exfutbolista Gabriel “Coca” Mendoza fue de antología: para llevarse el premio de 50 millones, ambos debieron cruzar una densa “telaraña” de elásticos de ida y vuelta, recoger un palo y hacer sonar una campana con él, ¡la cosa estuvo terrible, pues la telaraña era traicionera y en varias ocasiones ambos quedaron atrapados en la red elástica sin poder avanzar!

Como ves, esto es sólo una probadita de lo que le espera a las celebridades mexicanas: ¡no te pierdas el estreno de La Granja VIP en Azteca UNO y vuélvete parte de esta alucinante experiencia!

¿Alfredo Adame le tiene miedo a los retos extremos?

Alfredo Adame, nuestra primera celebridad confirmada para La Granja VIP, dejó en claro en una amena entrevista con TV Azteca que él está dispuesto a todo con tal de llevarse el primer lugar de la competencia.

A decir del “Golden boy”, ordeñar vacas, limpiar estiércol de animales, cosechar en el huerto o enlodarse en los retos no le significan un problema ya que él mismo tiene un espíritu aventurero, es fan de acampar y por lo tanto este contacto con la naturaleza cada que tiene oportunidad.

Nada está escrito en La Granja VIP, y si bien Alfredo Adame ya ganó un reality extremo de TV Azteca todo apunta a que la competencia estará muy, pero muy fuerte en esta ocasión... ¡qué nervios!