Familia de Eleazar Gómez, los grandes ausentes en la Gala de Eliminación de La Granja VIP: ¿por qué no fueron?

En La Granja VIP cada Gala de Eliminación es una mezcla de emociones, nervios y reencuentros con seres queridos. Sin embargo, en esta ocasión hubo una ausencia que no pasó desapercibida, pues la familia de Eleazar Gómez no estuvo presente físicamente en el foro, justo en una noche clave donde el actor se encuentra nominado.

¿Por qué no asistió la familia de Eleazar Gómez a la gala?

Al inicio de la Gala, como es habitual, presentaron a los familiares y seres queridos que asisten para acompañar a los nominados. Por parte de Alfredo Adame asiste su hija Vanessa, mientras que a Sandra Itzel la acompaña su hermano. Sin embargo, los familiares de Eleazar Gómez no se encuentran presentes.

Durante la emisión, Adal Ramones explicó brevemente el motivo de su ausencia. La madre de Eleazar atraviesa por un problema de salud, lo que impidió que pudiera asistir, y su hermana no pudo acudir al foro por motivos que no se detallaron, pero que claramente escaparon de sus manos.

Aunque no hubo acompañamiento físico, la producción le dio la sorpresa de mostrarle un video grabado por sus seres queridos. Las imágenes emocionaron visiblemente al granjero, quien reaccionó con agradecimiento, asegurando que su familia sigue siendo su mayor fuerza y motivo para seguir adelante dentro del reality.