Kristal Silva reveló que habrá lágrimas en La Granja VIP: ¡estará cerca de las celebridades!

Kristal Silva se presentó con su compañera Alex Garza al programa de TV Azteca “Nosotros, Ustedes y Hechos con los Ruiz Lara” y nos adelantó qué es lo que veremos en La Granja VIP: ¡sólo ella tendrá acceso a las celebridades al interior de la granja, por lo que será testigo de todas sus emociones!

¿Qué función cumplirá Kristal Silva en La Granja VIP además de ser la co-conductora?

Durante su amena charla en la emisión de “Nosotros, Ustedes y Hechos con los Ruiz Lara”, Kristal Silva reveló en medio de un fondo musical al más puro estilo country que nos platicará los chismes todos los días, la veremos en el programa Cacareando La Granja y acompañará a Adal Ramones en La Granja VIP... ¡pero también será la única con acceso directo a las celebridades!

“Voy a estar acompañando a Adal Ramones en los en vivo de lunes a viernes y también a los granjeros, y es que yo voy a tener la oportunidad de poder estar dentro de la casona, soy la única que puede entrar a esta granja”, declaró Kristal.

Nuestra co-conductora de La Granja VIP reconoció que no podrá tener contacto físico directo con las celebridades, pero sí le está permitido apoyarlas en las dinámicas más duras: ¡adelantó que sí veremos lágrimas, y muchas!

“Va a haber cierta distancia, pero voy a poder estar un poco más presente en las dinámicas, juegos, retos (…), y además mi responsabilidad será también guiarlos en los juegos”, compartió visiblemente emocionada.

Fiel a su estilo desenfadado, Kristal Silva aceptó ante una pregunta de Roberto Ruiz que sí habrá “Yolanda Maricarmen” en La Granja VIP porque la exigencia física será realmente mucha tanto por las dinámicas extremas como por el trabajo duro del campo.

“Imagínate con hambre, madrugando, atendiendo animales”, explicó Kristal, quien fue apoyada por Alex Garza, su compañera en la co-conducción : “Estás en aislamiento, sin tu gente, sin teléfono (…) yo creo que va a sacar lo mejor y lo peor de cada persona”, consideró.

¿Quiénes son TODOS los conductores confirmados de La Granja VIP?

En total, TV Azteca nos confirmó a lo largo de estos últimos días los nombres de los 4 talentos que se encargarán de la conducción de La Granja VIP y de traerte hasta tu casa, todos los días, los chismes más frescos de este reality: ¡ellos son nuestros talentosos conductores!