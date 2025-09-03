¿Instagram o TikTok? Así le va a Alex Garza, co-conductora de La Granja VIP, en sus redes sociales

Alex Garza brilló desde sus inicios en la televisión con La Academia en el 2018 y estamos seguros de que brillará aún más en La Granja VIP, el reality de TV Azteca donde las duras labores de campo se mezclarán con el chisme más sabroso... ¿pero cómo le va a nuestra co-conductora en sus redes sociales?

Chistes de superhéroes, de doctores... ¡Alta Comedia con Alex Garza! [VIDEO] La bella Alex Garza nos regala instantes de sana diversión con los mejores chistes de Alta Comedia. ¡Acomódate bien y pásale a la gozadera extrema!

¿Cómo van los números de Alex Garza en Instagram y TikTok?

Además de su enorme popularidad en la televisión mexicana, el carisma y el estilo fresco de Alex Garza ocasionaron que también sea toda una celebridad en redes sociales, sobre todo en sus plataformas más fuertes: Instagram y TikTok.

En Instagram, donde la encuentras como “alexitagarza”, la conductora de TV Azteca tiene actualmente 994 mil seguidores a quienes les comparte su día a día en el set de televisión, sus viajes y su romance con el también actor Markin López.

Por otro lado, si le echas un ojito a su perfil de TikTok -donde la encuentras como soyalexitagarza-, te darás cuenta de que la carismática presentadora también tiene mucho empuje como creadora de videos ya que tiene hasta el momento más de 564 mil seguidores en esta plataforma.

Con una presencia digital tan fuerte, no es de extrañarse que Alex Garza cumpla con todos los requisitos para r omperla en La Granja VIP : desde un talento natural ante las cámaras hasta la facilidad para hacerse viral... ¡no te pierdas sus apariciones al lado de Kristal Silva, Adal Ramones y Mallezaa!

¿En qué telenovelas viste a Alex Garza?

Además de su trabajo en programas como Al Extremo, Alex Garza también demostró que es una actriz muy, pero muy talentosa: ¡seguramente la recordarás por sus papeles en telenovelas como “Corazón en condominio” (2013), “UEPA! Un escenario para amar” (2015) y “Guerra de ídolos” (2017)!