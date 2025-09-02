inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP
¡Kristal Silva y Alex Garza a fuerza norteña de La Granja VIP!

Las co-conductoras llegan listas para llevarte cada polémica y chismecito directo desde La Granja VIP.

La Granja VIP
Kristal Silva y Alex Garza, la sangre norteña que acompañará a La Granja VIP, compartieron la emoción de trabajar junto al icónico Adal Ramones. Ambas coincidieron en que este proyecto será una experiencia única, en la que buscarán conectar con el público y contar de primera mano cada polémica, historia y chismecito que surja dentro del reality.

La Granja VIP
